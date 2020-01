"Nu era gras, era mai pufos asa!" :) Face orice, doar sa joace! A citit regulamentul de disciplina de la FCSB si s-a pus pe treaba! Declaratii de ULTIM MOMENT despre Andrei Miron

Valeriu Iftime a vorbit despre transferul lui Miron la FCSB.

Andrei Miron este primul transfer realizat de Gigi Becali in aceasta iarna la FCSB. Vicecampioana l-a luat gratis pe fundasul moldovenilor, iar Valeriu Iftime explica cum de s-a intamplat acest lucru. Totodata, acesta a spus ca Miron a slabit, iar Iftime pariaza ca va fi titular la FCSB.

"Ati spus tot. Va dati seama ca atat cat vad eu si cat cunosc, se pregatesc bine. Sunt 4 meciuri in care o sa ii vad eu, azi e primul cu Legia Varsovia, un meci important, interesant si solicitant. In fiecare noapte ma trezesc si ma minunez cum de suntem in play-off. Noi trebuie sa ne comportam ca atare. Avem o sansa matematica buna. Acum trebuie sa facem 7 puncte din 12. Sper mult, echipa e ok, cred ca avem mai multa putere ca in anii precedenti pentru ca jucam mai mult fotbal decat in anii precedenti.

Mai intai il felicit pe George ca a slabit. El nu era gras, era mai pufos. Nu e genoriztate fata de FCSB, e respect fata de fotbalist mai intai. Galatiul daca aveau minte nu erau aici si atunci cand erau in Champions League au cheltuit toti bani. Va dati seama ca as fi vrut sa iau niste bani pe Miron. Mi-a zis si George sa ii dau drumul ca vrea mai mult. I-am promis ca ii dau drumul. Este spiritul echipei mele. Daca in toata constructia asta putem sa castiga niste bani, este ok. In momentul asta pe George nu puteam sa luam niste bani.



Pe cuvantul meu de onoare daca eu stiam ca Galatiul sunt atat de atenti la subiectul asta. Din pacate nu am reusit, am negociat si am tot negociat cu domnul Becali. Va garantez cu va juca. George va fi titular la FCSB si va prinde echipa nationala. Toti banii trebuie sa ramana in fotbal. Punct. Daca nu joaca bine la noi, nu are cum sa joace la FCSB", a declarat Valeriu Iftime, la PRO X.