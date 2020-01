"Nu-l vad sa se impuna!" Becali a crezut ca a dat LOVITURA cu el, insa poate fi un esec TOTAL! Ce poate sa se intample cu ultimul transfer al celor de la FCSB

Un fost jucator a vorbit despre ultimul transfer al celor de la FCSB.

Gigi Becali l-a transferat in aceasta iarna pe fundasul Andrei Miron de la FC Botosani pentru a fi o solutie in centrul apararii. Miron va ramane la Botosani pana la finalul sezonului regulat, dupa care se va alatura echipei antrenate de Bogdan Vintila. Acesta a declarat e gata sa joace in primul 11 al ros-albastrilor, insa Ilie Dumitrescu nu crede ca acest lucru se va intampla.



"Pentru mine, in acest moment, Bogdan Planic si Iulian Cristea sunt cei mai buni fundasi centrali. Este un cuplu foarte bun acolo. Nu-l vad pe Miron sa se poata impune. Ramane de vazut cand va ajunge si cum se va adapta. Calitati are, dar in acest moment nimeni nu se poate compara cu Planic si Cristea", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi.