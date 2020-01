Un fost antrenor il face PRAF pe Becali: "E o mare problema la FCSB ca se baga patronul" 

Basarab Panduru a vorbit despre situatia de la FCSB.

Fost antrenor la FCSB in perioada 2009-2010, Panduru e de parere ca faptul ca patronul FCSB intervine in alcatuirea echipei reprezinta o mare problema.

"Este o mare problema ca se baga patronul la FCSB. Antrenorul a facut treaba buna si a avut victorii. Echipa joaca un fotbal bun. Eu stiu ca la FCSB sunt jucatori foarte buni. Nu sunt probleme financiare, baza este de nota 10, deci trebuie sa fii in play-off. Ei isi propun campionatul, dar una e ce-ti doresti si alta e ce faci.

Oricum, faptul ca se baga patronul este o mare problema la FCSB. Sunt unele meciuri in care mi s-a parut sa nu s-a mai bagat. Au mai fost partide in care n-au existat cate doua schimbari la pauză. Atunci iti dai seama ca un antrenor nu le face. Nu poate sa faca un asemenea lucru. Cum sa scoti un jucator, sa-l bagi pe altul si sa schimbi vreo patru posturi dupa. In momentul ala se vede clar că nu e in regula", a declarat Panduru, in interviu cu Ovidiu Ioanitoaia, la GSP.

De asemenea, fostul antrenor a spus ca nu a plecat de la echipa din cauza lui Gigi Becali.

"Cand am plecat de acolo n-am facut-o din cauza patronului. Am plecat pentru ca am vrut sa plec. Eu n-am avut probleme sa-mi spuna cineva ceva. Am venit pentru ca am crezut in echipa aia cu Bergodi. Erau jucatori tineri, intr-un moment bun", a explicat Panduru.