"Nu e de ajuns sa te uiti in clasament!" Prima reactie a fostului secund de la Astra dupa demitere! Ce spune despre transferul lui Alibec in Turcia

Vasile Maftei a vorbit despre demiterea de la Astra si despre transferul lui Alibec in Turcia.

Fostul antrenor secund al lui Bogdan Andone a declarat ca au fost multe probleme care au dus la rezultatele negative ale echipei, din cauza carora staff-ul tehnic a fost demis.

"E clar ca ne-a durut pe toti. Am dus o munca foarte grea, aceea de a ajunge in playoff-ul campionatului, dupa care am terminat pe locul 3 in conditiile in care nici nu aveam drept de a juca in cupele europene. A fost o motivatie in plus pentru toti. In afara de asta, am mai pierdut si 3 puncte care ni s-au luat… A fost un an greu, dar am fost foarte multumiti de ceea ce am realizat.

In ultimele saptamani, nu am reusit sa ne antrenam deloc, pentru ca nu stiam daca jucam sau nu. A fost foarte greu sa ii montam pe jucatori. In cele doua saptamani de pauza pentru echipa nationala, am reusit sa ii pregatim.

Toate problemele au dus la demiterea noastra, pentru ca e usor sa te uiti in clasament ca Astra e pe ultimul loc, dar din punctul meu de vedere ar fi trebuit sa fie facuta o analiza", a spus Maftei, potrivit ProSport.

Fostul fotbalist a vorbit si despre transferul lui Alibec in Turcia,

"Din punctul meu de vedere, pentru Denis e ultimul tren. Deja are o varsta, toata lumea e cu ochii pe el, stie ce fel de fotbalist e, ca e rasfatat. Eu nu am avut nicio problema cu el. Mie imi place sa fiu apropiat de jucatori. De fiecare data l-am ajutat cu orice sfat, cu orice problema extrasportiva.

Important e ca acum s-a linistit. Cred ca echipele sunt putin mai agresive acolo, in Turcia. Eu cred ca el are calitatea sa joace in orice campionat. Problema lui e aici, la cap. El trebuie sa fie linistit si sa fie concentrat la ceea ce are de facut. E un dezavantaj acum, ca nu s-a dus la Gaziantep, pentru ca Sumudica e antrenorul care a stiut sa scoata ce-i mai bun din el. Dar cred ca nici in partea cealalta nu are de ce sa nu reuseasca. El e foarte inteligent, sa stiti", a adaugat fostul secund de la Astra.