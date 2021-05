Maftei, dezvaluiri spectaculoase din perioada in care juca in Giulesti! Copos le socotea salariile pana la ultimul banut: "Trecea toate calculele pe o foaie A4!"

Vasile Maftei, amintiri din perioada petrecuta la Rapid, pe cand clubul era condus de George Copos.

Fostul fundas al Rapidului a confirmat o data in plus ca George Copos era un om extrem de calculat si ca socotea pana la ultimul cent banii pe care trebuia sa-i plateasca jucatorilor sai.

”Domnul Copos ne platea la cent. Lua o foaie A4, facea calculul, cate iau de acolo… Cand am luat campionatul jucam pe o prima de 375, acasa. Facea calculul, cat ia de acolo, cat da, ce ramane. Nu se rotunja, dar sa stiti ca banii erau bani”, a sustinut Maftei, potrivit as.ro.

Vasile Maftei a fost unul dintre jucatorii marcanti care au trecut prin Giulesti. Acesta a semnat cu Rapidul in 2000 si a jucat pentru gruparea alb-visinie pana in 2009, cand a semnat cu Unirea Urziceni. In 2017 s-a reintors Rapid, iar in 2018 s-a retras.