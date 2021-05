"E clar ca are oferte!" Un fost international a vorbit despre viitorul lui Razvan Lucescu

Lucescu este fara angajament de la inceputul anului, atunci cand s-a despartit de Al Hilal.

Antrenorul roman cu cele mai bune rezultate din afara tarii in ultimii ani, Razvan Lucescu, este in continuare fara angajament dupa despartirea de arabii de la Al Hilal, cu care reusise sa castige doua campionate si o Liga Campionilor varianta asiatica.

Totusi, rezultatele din startul sezonului au fost inconstante, iar romanul a fost indepartat de la echipa, considerandu-se ca obiectivul de castigarea a titlului ar putea fi ratat cu acesta pe banca. Vasile Maftei, fostul sau jucator de la Rapid, e de parere ca Lucescu are oferte si sigur va prelua o echipa noua in vara.



"Din cate am discutat, pana la vara nu ar vrea sa mai mearga undeva. Cu siguranta, nu poate sa stea mult acasa. Asta e microb, o pasiune enorma pentru el. Cred ca de la vara va merge undeva unde e apreciat si e lasat sa-si faca meseria. E clar ca are oferte!", a spus Vasile Maftei, pentru Look Sport.

In presa s-a vehiculat de varianta ca acesta sa se intoarca in Grecia, unde mai multe formatii de top l-ar vrea, sau chiar sa mearga in Italia, la Parma, formatie unde evolueaza Dennis Man si Valentin Mihaila, insa tehnicianul a tinut sa nege ca ar fi avut vreun contact cu italienii.

"Nu a existat niciun contact cu cineva de la Parma. E adevarat, am fost la Milano saptamana trecuta, insa doar pentru a ma intalni cu un prieten. Singurul lucru pe care il pot spune este ca, pentru un tehnician, sa antrenezi in Italia este un vis, e cea mai importanta tara in ceea ce priveste pregatirea antrenorilor", a declarat Razvan Lucescu, pentru Parma Live.