EXCLUSIV | Alibec a dat LOVITURA CARIEREI cu transferul la turci! Cati bani incaseaza in 3 ani la Kayserispor si cat primeste Astra

Denis Alibec a fost prezentat oficial de Kayseri in aceasta dupa-amiaza.

Atacantul a semnat pe 3 ani cu echipa la care mai joaca si fostii sai colegi de la Astra Sapunaru si Silviu Lung.

Alibec da lovitura dupa transferul in Turcia. Va lua nu mai putin de 2,4 milioane de euro in perioada de contract. Alibec va castiga 750 000 de euro in primul sezon, 800 000 in cel de-al doilea si 850 000 in ultimul.

Alibec a fost prezentat oficial ieri si de Al Qadisiyah din Arabia Saudita. Nu va mai ajunge insa acolo.

Crescut de Farul, Alibec (29 de ani) a mai trecut pe la Inter, Mechelen, Viitorul, Bologna si FCSB. In nationala Romaniei, are 12 prezente si doua goluri marcate.

Alibec ii aduce si Astrei o suma importanta cu un an inainte de expirarea contractului: 900 000 de euro!

