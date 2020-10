Reactia lui Bogdan Andone dupa ce a fost dat afara de la Astra! "Mi se pare o nedreptate"

Dupa un inceput slab de campionat, Astra Giurgiu s-a despartit de Bogdan Andone.

In locul lui ar veni Edi Iordanescu, care deja si-a trimis fostii secunzi de la Gaz Metan sa pregateasca echipa. Bogdan Andone este convins ca problemele cu banii au cauzat in mare parte evolutiile slabe ale echipei in Liga 1. Ioan Niculae trebuie sa le plateasca jucatorilor 4 luni de salarii si bonsul de performanta pentru ocuparea locului 3 in sezonul trecut.

"O despartire care era previzibila din cauza ultimelor rezultate. Antrenorul este cel care plateste. Dar sunt impacat ca am facut tot ce a tinut de mine, de noi.

Sper ca Edi sau cine vine la echipa sa nu se mai confrunte cu problemele cu banii pentru ca pe ala care imi zice ca jucatorii pot trece la nesfarsit peste asta il contrazic tare.

Sau, ok, se mai pot conecta daca stiu clar ca peste o saptamana, o luna, banii se platesc, au o hartie, ceva, la mana. De promisiuni toata lumea e satula. In sezonul asta nu aveau nimic semnat! La antrenamente, in vestiar numai de bani se vorbea. Patru luni fara salarii nu sunt putine. Plus alte restante", aa declarat Andone pentru DigiSport.

Astra a hotarat sa se desparta de Bogdan Andone chiar la o zi dupa ce jucatorii au refuzat sa se mai antreneze pana cand vor primi garantii ca salariile vor fi platite. Fotbalistii nu au primit nimic concret, dar au iesit la antrenamente dupa ce a venit la echipa un nou staff. Oamenii lui Iordanescu de la Gaz Metan o pregatesc acum pe Astra si este asteptam si el dupa ce ii va naste sotia.

"La ultima sedinta avuta, inaintea grevei, mi-au si spus ca in anii trecuti mereu erau adusi la zi la startul campionatului. Acum n-a mai fost asa.

Raman cu satisfactia ca Astra a terminat pe podium desi ne-au fost luate trei puncte chiar cand ajunsesem pe locul 1 inainte jocului de la Cluj, cu CFR, ca Astra are doi jucatori la echipa nationala si probabil ar fi fost si al treilea, Budescu, daca nu se accidenta, si ca Denis a fost cel mai bun marcator din play-off. Nu am insa cum sa uit ca nu am putut juca in Europa.

In momentul asta nu stiu daca pot fi extrem de obiectiv, dar mi se pare o nedreptate, desi, repet, sunt constient ca s-a luat un punct din 15", a declarat antrenorul roman.