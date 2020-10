Astra, START teribil de sezon in asteptarea lui Edi Iordanescu! A pierdut 3-2 acasa cu Voluntari si e ultima in Romania!

Astra pare sa nu-si mai revina in asteptarea lui Edi Iordanescu. Echipa a pierdut cu toate ca in aceasta saptamana l-a demis pe Bogdan Andone, in ideea de a da un soc echipei.

Giurgiuvenii raman ultimii in Romania, cu un singur punct acumulat in sase etape. Astra are de asemenea si cea mai slaba aparare din Romania, cu 16 goluri primite.

Meciul a inceput foarte prost pentru Astra, cu o accidentare a lui Silviu Balaure, fiind inlocuit de Mihai Radut. Voluntari a dominat in prima repriza si a marcat spre finalul primei reprize, spaniolul Jefte (27 de ani) inscriind pentru 1-0.

Inceputul celei de-a doua reprize a fost fulminant, Jefte inscriind dubla in minutul 47, trei minute mai tarziu Albert Stahl de la Astra reducand diferenta. In minutul 55, Lazar i-a aparat penalty-ul lui Capatana dar acesta a marcat din respingere. Pe final, Budescu a reusit sa marcheze spectaculos, dar scorul a ramas 3-2 pentru Voluntari.

Pentru Astra urmeaza partida din deplasare contra celor de la FC Arges, cu Edi Iordanescu pe banca. Arges se afla in aceeasi situatie cu giurgiuvenii, avand tot un punct, golaverajul facand diferenta intre cele doua.

"Trebuie sa muncim mai mult, fiecare pe postul lui sa dea totul. Fiecare isi doreste sa joace cat mai bine, sa riste si greselile astfel vin. E foarte greu in 2-3 zile sa schimbam ceva, am zis si eu, schimbarea vine de la jucatori nu antrenor. Il asteptam pe Edi Iordanescu, sa repetam performantele pe care le-am avut si inainte cu dansul. Referitor la jucatorii care au fost suspendati, prima data am crezut ca e o gluma, trebuiau sa se intereseze, nu au toata vina , insa trebuiau sa intrebe doctorul", a declarat David Lazar la finalul partidei.

"Cu siguranta este o solutie buna, il stim pe Edi cu totii, va fi aceasta pauza competitionala, in care vom face un cantonament si sper sa scapam bine. Ne bucuram pentru Alibec, isi dorea foarte mult sa plece, se vedea asta si in jocul lui, e bine ca s-a transferat pentru ca a ajuns la mai bine", a declarat Constantin Budescu.

VIDEO cu rezumatul meciului dintre Astra si FC Voluntari: