Gigi Becali a anunțat zilele trecute faptul că l-a transferat pe Petru Popescu, atacantul celor de la Petrocub Hîncești.

Patronul de la FCSB a plătit 250.000 de euro pentru Petru Popescu, iar Gigi Becali a recunoscut că nu s-a consultat cu nimeni când a venit vorba despre această mutare.

Anunț oficial despre transferul lui Petru Popescu la FCSB

De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor că l-a transferat pe Petru Popescu la FCSB din două motive. În primul rând, a contat faptul că fotbalistul este creștin ortodox, iar apoi pentru că a fost impresionat de un gol marcat de fotbalistul de la Petrocub.

Vineri seară, clubul din Republica Moldova a oficializat transferul lui Petru Popescu la FCSB. Moldovenii au dezvăluit și durata contractului pe care fotbalistul îl va avea cu FCSB.

”Atacantul Petru Popescu va evolua începând din luna ianuarie 2027 la FCSB! El a semnat un contract pe o durată de doi ani cu multipla campioană a României.

Petru Popescu are 24 de ani și s-a transferat la Petrocub la începutul anului trecut. În această perioadă, el a marcat 23 de goluri în 52 de partide în Liga 7777. 15 dintre ele le-a înscris în sezonul 2025-2026, când Petrocub a devenit campioană, iar Petru a terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor!

Alte două goluri spectaculoase le-a marcat în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League, contra echipelor Egnatia și Borac, iar în Cupa Moldovei și-a trecut de trei ori numele pe lista marcatorilor.

În acest an, Petru Popescu a debutat pentru naționala Moldovei, reușind patru goluri în 10 partide. Trei din ele le-a marcat în poarta Kazahstanului în Liga Națiunilor”, se arată în anunțul lui Petrocub.