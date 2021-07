Nu au mai castigat campionatul din 2015, insa inca sunt cea mai valoroasa echipa din Romania! Cum arata clasamentul dupa ce cotele din Liga 1 au fost actualizate

Transfermarkt a actualizat a cotele de piata pentru echipele din Liga 1.

Astfel, FCSB ramane liderul detasat in acest clasament, cu o cota de 31.8 milioane de euro, cu peste 2.9 milioane de euro mai mult decat CFR, campioana Romaniei si ocupanta locului doi. Totusi, FCSB a pierdut aproape patru milioane de euro in cota de piata, in ultimii doi ani, insa se afla pe un trend ascendent, recuperand sapte milioane de euro din februarie pana acum.

FCSB are a doua cea mai mica medie de varsta din Liga 1, 24 de ani si o luna, fiind depasita doar de Farul Constanta, cu 22 de ani si 8 luni.

Conform cotelor de piata, playoff-ul ar urma sa se dispute intre FCSB (31.8 milioane), CFR (28.9), Craiova (27.5), Farul (12.5), Sepsi (10.35) si FC Botosani (8.4).

Se observa o discrepanta uriasa intre echipele de pe primele trei locuri si restul echipelor. Dublata, cota de piata a lui Farul nu ajunge la nivelul cotei echipei din Craiova, astfel ca, si in acest an ne putem astepta ca batalia pentru titlu sa fie data intre cei trei granzi.

La polul opus, nou-promovatele CS Mioveni (2.9) si FCU Craiova (5.3) sunt pe ultimele doua locuri. Cele doua echipe spera insa sa produca surpriza si sa se salveze de la retrogradare, desi sunt vazute drept outsidere.

Alexandru Cicaldau este cel mai valoros jucator din Romania, cu o cota de sase milioane de euro, mai mare decat multe echipe din Romania. FCSB are patru jucatori in primii sase din Romania: Florinel Coman si Florin Tanase - 5 milioane, locurile 2/3, Darius Olaru - 3.5 milioane de euro - locul 6 si Olimpiu Morutan - 2.8 milioane de euro, locul 6. Cel mai valoros jucator de la CFR este Andrei Burca, locul 5 in topul celor mai bine cotati jucatori din Romania, cu 3.3 milioane de euro.

Elvir Koljic valoreaza 1.7 milioane de euro si este cel mai valoros stranier din Romania. In top 20, doar 4 jucatori nu provin de la granzii CFR, FCSB sau Craiova: Andrei Ciobanu (1.5), Radu Boboc (1.35) si Virgil Ghita (1.3), de la Farul, respectiv Deian Sorescu (1.4), de la Dinamo. In Romania sunt peste 100 de jucatori ce valoreaza cel putin 500 de mii de euro.

Darius Olaru si Florin Tanase au avut parte de cele mai mari mariri de cota, de cate un milion de euro. La polul opus, Florinel Coman este jucatorul cu cea mai mare micsorare, de 500 de mii de euro.

Cele mai mari cresteri:

Cele mai mari scaderi:

