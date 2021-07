Florinel Coman, aproape refacut inaintea startului Ligii 1. Cand ar putea reveni pe teren mijlocasul celor de la FCSB 

FCSB se va putea baza pe unul dintre jucatorii sai de baza la inceputul unui nou sezon in Liga 1.

Florinel Coman este accidentat de aproape patru luni, ultima partida in care a jucat fiind Romania - Macedonia de Nord, cand a evoluat doar 13 minute.

Mijlocasul FCSB este pe punctul de a reveni, iar de o perioada se antreneaza normal, potrivit informatiilor oferite de cei de la Digi Sport. Acesta ar uma sa joace in meciul de verificare cu CS Mioveni, care va avea loc miercuri.

FCSB debuteaza in Liga 1, pe 15 iulie, intr-o partida cu FC Botosani, iar o saptamana mai tarziu va juca prima partida din preliminariile Conference League, cu Sahtior Karadandy.

Revenirea lui Florinel Coman este cu atat mai probabila, cu cat fotbalistul a postat o fotografie pe contul de Instagram in care apare jucand, cu mesajul "soon" (in curand).

sursa foto: Instagram Florinel Coman