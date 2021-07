Iuliu Muresan si-a inceput treaba la Dinamo! A fost la Saftica si a discutat cu jucatorii: "Le-am explicat ca ei pot sa strice si sa dreaga"

Iuliu Muresan a intrat "in paine" la Dinamo. Noul administrator special al "cainilor" a purtat o discutie cu jucatorii, nemultumiti de situatia financiara a clubului din "Stefan cel Mare".

"Am fost, am discutat cu jucatorii. Le-am spus ca ma duc maine si am fost azi, m-am dus 'incognito', asa. Discutia a fost una utila, le-am explicat jucatorilor ca ei pot sa strice si sa dreaga.

Ei nu vor sa strice, vor sa dreaga. Totul depinde de jucatori. Aveau nevoie de cineva cu care sa discute", a declarat, pentru Digi Sport, Iuliu Muresan.