Nicolae Stanciu sare in apararea lui Adi Popa: "Nu e tratat cum merita! E criticat de oameni care nu au reusitele lui!"

Nicolae Stanciu s-a bucurat dupa ce Adi Popa a marcat contra lui Dinamo.

FCSB s-a impus in fata lui Dinamo cu 3-0, in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei.

Jucatorul Slaviei Praga a sarit in apararea lui Adi Popa care va pleca de la FCSB in aceasta vara dupa ce Gigi Becali a decis ca nu il mai doreste la club.

"Nu ma asteptam cand am vazut echipa de start a Stelei. M-am bucurat pentru Popica, chiar am vorbit cu el inainte de meci. In unele cazuri nu e tratat asa cum merita. A castigat 7 trofee cu Steaua si un EURO (n.r. - o participare) cu echipa nationala. Poate nu ar trebui sa se spuna asa de multe rautati despre el si sa primeasca atat de multe critici. Nu vorbesc despre patron, el are dreptul sa spuna orice, dar vin si din partea unor oameni care, poate, nu au realizat atat de multe", a declarat Stanciu pentru Digi Sport.

Adi Popa a fost readus in lotul FCSB-ului dupa aparitia mai multor accidentari. Mijlocasul roman a reusit sa marcheze cu Dinamo si i-a dedicat golul lui Gigi Becali.

Cu toate acestea, Becali nu a fost impresionat si a declarat ca in cateva zile Popa va pleca de la echipa.

"Normal ca mi-l dedica, nu a avut nimeni incredere in el si eu am avut. Nu l-am indepartat eu. Toti au spus ca nu e pregatit. Eu am spus: Nu, are forta, viteza, poate face lucruri speciale. Si uite ca a facut. Sa fie sanatos, mai are 4-5 zile, sa fie sanatos, asta e", a declarat Gigi Becali pentru PRO X.