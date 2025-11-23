Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: „Automat roșu”

FCSB a remizat în duelul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din etapa 17 a Superligii. Pentru formația bucureșteană golul a fost marcat de Alexandru Stoian, în timp ce de la oaspeți a înscris Robert Sălceanu.

Meciul arbitrat de Szabolcs Kovacs nu a fost lipsit de controverse, iar una dintre acestea este legată de un posibil cartonaș roșu pe care trebuia să îl arate centralul partidei.



Fostul arbitru a dat verdictul! Szabolcs Kovacs trebuia să acorde cartonașul roșu



Una dintre fazele controversate ale meciului de pe Arena Națională s-a petrecut în minutul 28, când Octavian Popescu și Eugen Neagoe au intrat într-un conflict, după ce fotbalistul FCSB-ului a amplificat un fault făcut de Tommi Jyry de la Petrolul.

Cei doi au țipat un la celălalt, iar Eugen Neagoe chiar ar fi înjurat în timpul clinciului cu Octavian Popescu.

Întrebat ce se impunea în această situație, Marius Avram a explicat că înjurătura duce la eliminare, astfel că fostul arbitru consideră că ar fi fost corect ca Szabolcs Kovacs să îi arate cartonașul roșu antrenorului de la Petrolul.