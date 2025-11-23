Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: „Automat roșu”

FCSB a remizat în duelul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din etapa 17 a Superligii. Pentru formația bucureșteană golul a fost marcat de Alexandru Stoian, în timp ce de la oaspeți a înscris Robert Sălceanu.
Meciul arbitrat de Szabolcs Kovacs nu a fost lipsit de controverse, iar una dintre acestea este legată de un posibil cartonaș roșu pe care trebuia să îl arate centralul partidei.
Fostul arbitru a dat verdictul! Szabolcs Kovacs trebuia să acorde cartonașul roșu
Una dintre fazele controversate ale meciului de pe Arena Națională s-a petrecut în minutul 28, când Octavian Popescu și Eugen Neagoe au intrat într-un conflict, după ce fotbalistul FCSB-ului a amplificat un fault făcut de Tommi Jyry de la Petrolul.
Cei doi au țipat un la celălalt, iar Eugen Neagoe chiar ar fi înjurat în timpul clinciului cu Octavian Popescu.
Întrebat ce se impunea în această situație, Marius Avram a explicat că înjurătura duce la eliminare, astfel că fostul arbitru consideră că ar fi fost corect ca Szabolcs Kovacs să îi arate cartonașul roșu antrenorului de la Petrolul.
„Înjurătura duce la eliminare, automat roșu.Când confrunți jucătorul advers, e o formă de comportament nesportiv.
La Rădoi , s-a sancționat imediat. Se creează niște lucruri pe care nu vrem să le vedem în fotbal. Un antrenor trebuie să mențină un calm și un echilibru”, a spus Avram, la digisport.
Eugen Neagoe a explicat de ce l-a certat pe Tavi Popescu: „De ce să fiu eliminat?”
După meci, antrenorul Petrolului a explicat exact ce s-a întâmplat și de ce a dialogat atât de aprins cu Tavi.
Neagoe a confirmat că totul s-a închis amiabil la final. Tehnicianul a mers direct la Popescu după fluierul final, cei doi au discutat câteva secunde și s-au împăcat.
(n.r. – despre discuția cu Tavi Popescu) Era și el supărat, nu mai are rost… A venit după meci, am vorbit… a zis el ceva… eu i-am răspuns… și asta a fost tot. Nu a înjurat băiatul, ok. Dar nu mai are nicio importanță. Nu a înjurat, nu a folosit vreun cuvânt nelalocul lui.
Eu nu am jignit pe nimeni, nu aveam de ce să fiu eliminat. Era asistentul acolo, era și arbitrul de rezervă, nu am jignit pe nimeni. De ce să fiu eliminat? Eu nu am folosit niciun cuvânt nelalocul lui, nu avea de ce să-mi dea nici galben. Asta e problema.”, a spus Eugen Neagoe după meci.