Nicolae Dică a prefațat în presa din Grecia partida AEK Atena - Universitatea Craiova de astăzi, de la ora 22:00, contând pentru etapa a șasea (ultima) din grupa unică a Conference League.

Nicolae Dică, comentariu AEK Atena - Universitatea Craiova

Dică a jucat la Iraklis în 2009, când a fost împrumutat de la Catania. Fostul mijlocaș ofensiv le-a transmis jurnaliștilor greci despre Universitatea Craiova că va fi o oponentă puternică pentru AEK Atena.

În opinia sa, șansele de victorie între cele două formații sunt împărțite 50%-50%. Nicolae Dică l-a apreciat, de asemenea, pe Răzvan Marin drept avantajul atenienilor.

„În acest moment, Craiova este o echipă foarte bună și puternică. Sunt agresivi și marchează multe goluri. O așteaptă o seară foarte dificilă pe AEK.

Trebuie să joace excepțional de bine pentru a câștiga. Craiova a avut o evoluție bună în Europa. Șansele sunt de 50%-50%. AEK are un avantaj cu Răzvan Marin în echipă”, a declarat Nicolae Dică, în presa de sport din Grecia.

AEK Atena - Universitatea Craiova, astăzi de la 22:00

Universitatea Craiova joacă joi seară, 18 decembrie, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului european. Duelul cu AEK Atena este programat de la ora 22:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea confruntării directe, AEK Atena ocupă locul 4 în clasamentul grupei unice din Conference League, cu 10 puncte după cinci etape.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe poziția 23, cu 7 puncte, loc care asigură, în acest moment, prezența în play-off-ul pentru optimile de finală.

