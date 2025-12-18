Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a acceptat provocarea unei ultime participări a carierei în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, intitulat Transylvania Open.

Sorana Cîrstea, o ultimă apariție la Cluj-Napoca, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis

După cum Sport.ro a anticipat la finalul lunii noiembrie, sportiva din România a dat curs oportunității de a juca încă o dată în turneul care a fost votat în doi ani consecutivi drept „cel mai bine organizat” din întregul circuit WTA.

Momentul este favorabil Soranei Cîrstea, deoarece românca nu doar că revine în România după o semifinală în care s-a calificat pe zgura de la Iași, în vara anului 2025, ci rămâne într-o formă de invidiat, în ce privește competițiile pe hard. Cîrstea a câștigat titlul WTA 250 de la Cleveland, a jucat semifinală în turneul de la Osaka, iar, la Cluj-Napoca, vrea să răzbune înfrângerile suferite în primele runde ale edițiilor din 2023, respectiv 2025. Eva Lys și Marina Stakusic au fost sportivele care au oprit-o devreme pe Sorana Cîrstea, în cele două participări consemnate în Openul Transilvaniei, până acum.