Marcu Czentye
Sorana Cîrstea revine la Cluj-Napoca motivată să caute victorii prețioase.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a acceptat provocarea unei ultime participări a carierei în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, intitulat Transylvania Open.

Sorana Cîrstea, o ultimă apariție la Cluj-Napoca, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis

După cum Sport.ro a anticipat la finalul lunii noiembrie, sportiva din România a dat curs oportunității de a juca încă o dată în turneul care a fost votat în doi ani consecutivi drept „cel mai bine organizat" din întregul circuit WTA.

Momentul este favorabil Soranei Cîrstea, deoarece românca nu doar că revine în România după o semifinală în care s-a calificat pe zgura de la Iași, în vara anului 2025, ci rămâne într-o formă de invidiat, în ce privește competițiile pe hard. Cîrstea a câștigat titlul WTA 250 de la Cleveland, a jucat semifinală în turneul de la Osaka, iar, la Cluj-Napoca, vrea să răzbune înfrângerile suferite în primele runde ale edițiilor din 2023, respectiv 2025. Eva Lys și Marina Stakusic au fost sportivele care au oprit-o devreme pe Sorana Cîrstea, în cele două participări consemnate în Openul Transilvaniei, până acum.

Sorana Cîrstea dezvăluie că experiența de la Transylvania Open 2025 a motivat-o să continue

„Sunt extrem de încântată să anunț că, în perioada 31 ianuarie - 7 februarie, voi participa la Transylvania Open în Arena BT. Experiența de anul trecut și modul în care am fost primită m-au făcut să îmi doresc să mai continui.

Abia aștept să revin pe teren la Cluj! Sper să ne vedem acolo. Vă pup!", a transmis Sorana Cîrstea, într-un videoclip scurt, publicat pe Instagram.

Transylvania Open 2026 va avea loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.

