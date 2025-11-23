Gazdele au deschis scorul după doar 11 minute prin Alexandru Stoian, dar ploieștenii au egalat după pauză.

Șase dosare penale după FCSB - Petrolul! Amenda primită de roș-albaștri

Dacă în teren, meciul putea fi mai spectaculos, jandarmii au avut multă treabă cu ceea ce s-a petrecut în tribune. După meci, Jandarmeria a anunțat toate sancțiunile care s-au impus.

FCSB a fost amendată cu nu mai puțin de 30.000 de lei, în timp ce firma de pază a primit o sancțiune contravențională în cuantum de 5.000 de lei.

În același timp, în comunicatul Jandarmeriei se menționează faptul că au fost întocmite șase dosare penale, dintre care cinci pentru introducerea materialelor pirotehnice pe stadion, iar unul pentru trafic și consum de droguri.

”Referință meci de fotbal FCSB - FC Petrolul Ploiești

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive și un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.700 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 30.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

