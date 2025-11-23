Campioana României a deschis scoruul după doar 11 minute, prin Alexandru Stoian, dar Lupii Galbeni au egalat după pauză prin Robert Sălceanu.

Gigi Becali: ”Nu voiam golul ăsta! Denotă neseriozitate!”

Golul roș-albaștrilor a venit după ce Florin Tănase i-a pasat lui Octavian Popescu, cel care a deviat cu călcâiul pentru Radunovici. Muntenegreanul a trimis în careu, iar Olaru a așezat mingea pentru execuția lui Alexandru Stoian.

După meci, Gigi Becali a avut cuvinte critice la adresa tuturor jucătorilor. Nici Octavian Popescu, fotbalistul considerat la un moment dat ”perla” de la FCSB, nu a scăpat de criticile patronului.

Faza golului lui Stoian a plecat de la pasa cu călcâiul a lui Octavian Popeescu, lucru care nu a fost deloc pe placul finanțatorului, care nu apreciază astfel de artificii tehnice. Becali a spus că ar fi preferat ca echipa sa să nu marcheze, decât să vadă pase cu călcâiul.

”Ai 1-0 în minutul 10. Păi când ai 1-0 în minutul 10. Uitați-vă la George Popescu, voi credeți că eu am nevoie de călcâie din astea? Călcâiele denotă neseriozitate! Am nevoie de artificii din astea tehnice? Nu voiam, nu voiam golul ăsta, nu îl voiam că nu am nevoie de călcâie. Înseamnă că ești neserios, neseriozitate, fotbal mingicăreală. Eu vreau fotbal de bărbați, nu de mingicăreală”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

