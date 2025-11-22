Una dintre fazele care au aprins partida a avut loc în minutul 28, când Octavian Popescu a fost faultat de Jyry și s-a prăbușit la pământ. Arbitrul a dictat fault, însă Eugen Neagoe a considerat că extrema FCSB a exagerat contactul și a mers direct spre el pentru a-i reproșa atitudinea. Popescu a reacționat imediat, cei doi s-au contrat preț de câteva secunde, iar Florin Tănase a fost cel care a intervenit pentru a calma spiritele.

Eugen Neagoe a explicat de ce l-a certat pe Tavi Popescu: „De ce să fiu eliminat?”

După meci, antrenorul Petrolului a explicat exact ce s-a întâmplat și de ce a dialogat atât de aprins cu Tavi.

Neagoe a confirmat că totul s-a închis amiabil la final. Tehnicianul a mers direct la Popescu după fluierul final, cei doi au discutat câteva secunde și s-au împăcat.

„Am luat un punct, mi-aș fi dorit să fim mai inspirați și să plecăm cu toate cele 3 puncte, chiar dacă am avut în față un jucător foarte valoros. Știm ce jucători are FCSB-ul, de echipă națională. Am început puțin temători, am pierdut cu ușurință mingea, nu a fost ceea ce ne-am propus.

Am făcut 2 schimbări la pauză, am schimbat sistemul, trebuia să venim cu ceva de pe bancă. Nu pentru că nu au jucat bine cei din teren, ci pentru că trebuia să facem ceva, să venim cu energie nouă în repriza a doua. Am început foarte bine, am reușit să egalăm. Cred eu că dacă eram mai atenți… da, și FCSB-ul a avut câteva momente și faze periculoase, dar asta e fotbalul, nu e foarte ușor să dai gol din poziția aia, a șters bara, nu a fost… Eu am avut ocazii când am dat bara și se plimba mingea pe linie.

Sălceanu este un jucător care a crescut foarte mult, jucător talentat, depinde doar de el, e un băiat serios și este pe drumul bun. Are potențial mare, poate să crească și mai mult, e puternic, ajunge în multe momente pe fază ofensivă, a făcut-o foarte bine, a fost inspirat, la fel ca și Stoian. Da, e bine pentru noi că am reușit să marcăm.

Cred că până la final, așa cum s-a derulat jocul, este un rezultat corect.

(n.r. – despre discuția cu Tavi Popescu) Era și el supărat, nu mai are rost… A venit după meci, am vorbit… a zis el ceva… eu i-am răspuns… și asta a fost tot. Nu a înjurat băiatul, ok. Dar nu mai are nicio importanță. Nu a înjurat, nu a folosit vreun cuvânt nelalocul lui.

Eu nu am jignit pe nimeni, nu aveam de ce să fiu eliminat. Era asistentul acolo, era și arbitrul de rezervă, nu am jignit pe nimeni. De ce să fiu eliminat? Eu nu am folosit niciun cuvânt nelalocul lui, nu avea de ce să-mi dea nici galben. Asta e problema.

Este bine când nu pierzi, dar foarte bine e când câștigi, acumulezi 3 puncte, urci în clasament, asta e foarte important pentru noi, să câștigăm cât mai rapid. Ok, mai avem încă 4 jocuri de campionat plus Cupa de la Ploiești, trebuie să facem totul mai bine. Ne dorim să le câștigăm pe toate, nu știu dacă vom reuși. Avem, cred eu, jucători în lotul nostru care pot decide un joc. Asta seară aș fi vrut să-l decidă pentru cele 3 puncte. Asta este, mergem acasă. Avem un meci foarte greu săptămâna viitoare cu Metaloglobus și trebuie să arătăm mult mai bine decât am făcut-o în această seară”, a spus Eugen Neagoe după meci.

