Dinamo este pe locul doi după 20 etape și are șanse bune să termine anul 2025 pe primul loc, fiind la un singur punct în spatele liderului Rapid. ”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA, la Arad, dar și de un joc bun al rezultatelor pentru a fi lideri în Superligă.



Prestațiile celor de la Dinamo, cu doar două înfrângeri în 20 de etape, l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu. Fostul internațional a vorbit la superlativ despre echipa lui Zeljko Kopic.



Ilie Dumitrescu: ”Dinamo e o echipă cu identitate de joc”



”Câinii” se numără printre surprizele acestui sezon din Superligă, având în vedere că se luptă la locurile fruntașe, după ce în sezonul precedent au terminat pe locul șase. Mai multe voci importante din fotbalul românesc o văd chiar favorită la titlu pe Dinamo.



„Dinamo e o echipă cu o identitate de joc. Are cel mai bun procent de posesie din campionat. Este o echipă care în majoritatea meciurilor controlează jocul.



Știe să atace pozițional și să facă presing, ceea ce s-a și întâmplat la acel meci cu FCSB, la acel 0-0. Pe tranziție, poate fi și reactivă. Este o echipă complexă și este foarte greu de contracarat, mai ales la jocul ăsta de posesie”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



Gabriel Glăvan: ”Dinamo e favorită la titlu”



”E dificil. Ca Dinamo să câștige campionatul, trebuie să câștige derby-urile. Trebuie să câștige meciurile cu FCSB, cu Rapid și Craiova. Acolo se va decide, în meciurile directe. Nu știu dacă Dinamo are consistența să câștige meciurile astea.



Și FCSB va fi foarte puternică pe finalul campionatului. Și așa o văd favorită, cumva, pe Dinamo, pentru că Rapid și Craiova se încurcă în momentele astea importante. (n.r. - deci o vedeți favorită la titlu?) Da, am mai spus asta, o văd favorită”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

