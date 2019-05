NISTOR, OUT de la Dinamo! Prima pentru "TITLUL" din play-out: decizia de ultima ora a lui Rednic

Capitanul din 'Stefan cel Mare' va parasi echipa la finalul campionatului.

Gazeta Sporturilor scrie ca Nistor va fi lasat sa plece in strainatate in schimbul unei sume ridicole: cel mult 150 000 de euro. Mijlocasul de 31 de ani are cel mai mare salariu de la Dinamo, 12 500 de euro pe luna. Rednic il va lasa sa se transfere, constient ca poate fi ultima sansa a jucatorului sa mai prinda un contract major. Nistor a fost propus la mai multe echipe din Europa si din Asia si asteapta acum un raspuns.



Liderul pasatorilor din Liga 1

Nistor are 12 assisturi in acest sezon, cele mai multe dintre toti jucatorii din campionat. E urmat de Ion Gheorghe si Bilel Omrani, ambii cu 7 pase. Alibec, Olaru si Camora au fiecare cate 6.