VOLUNTARI - DINAMO 1-2 | Situatie ireala in Liga 1! Rednic a bagat un jucator titular pentru ca "asa zice clauza". Ionut Serban si contractul unic in istoria fotbalului

FC Voluntari 1-2 Dinamo. "Cainii" s-au impus cu golurile marcat de Grigore si Montini. Pentru gazde a punctat Tudorie. Ionut Serban a fost pentru prima data titular la Dinamo in acest sezon.

Dinamo a castigat cu 2-1 meciul de la Voluntari. Ricardo Grigore si italianul Montini au marcat pentru formatia lui Mircea Rednic. Tudorie a punctat in ultimul minut al prelungirilor pentru gazde. Dinamo se mentine la un punct in spatele lui Gaz Metan Medias, liderul din Play Out.

Serban a jucat pentru ca "asa zice clauza"



Ionut Serban a jucat pentru prima data in acest sezon ca titular pentru Dinamo. Rednic nu e "mare fan" al fotbalistului, dar e obligat sa-l bage. Serban trebuie sa joace cel putin 5 meciuri pe sezon pentru Dinamo.

"Suntem obligati sa-l bagam pe Ionut Serban. Trebuie sa joace cinci meciuri pe sezon. Intra si daca nu era clauza, dar poate ca nu era titular. Stiu ca nu ii este usor, toata lumea vorbeste despre el. Nu a jucat rau pentru primul meci dupa atata timp. I-am zis sa se pregateasca pentru ca va veni si randul lui. Poate vom gasi o solutie. Nu putem nici sa-l dam imprumut. Am vorbit cu el si nu vor fi probleme. Ii este greu si lui, vom vedea ce vom face. Poate ca dupa acest meci va prinde mai mult curaj", a spus Rednic.

Serban si contractul unic in istoria fotbalului



Ionut Serban a fost luat de Dinamo de la Sportul Studentesc in 2013. In 6 ani, el a avut doar aparitii episodice in formatia alb-rosie. Cu toate acesta, Dinamo nu isi permite sa-l lase sa plece.

Potrivit contracului facut de Constantin Anghelache, fostul presedinte al lui Dinamo, si Vasile Siman, patronul Sportului, Dinamo trebuie sa plateasca un milion de euro daca il lasa pe Serban sa plece, indiferent ca o face in schimbul unei sume de transfer sau il cedeaza liber!

Serban: "Obiectivul meu e sa joc aici"



Ionut Serban a vorbit si el la finalul partidei. Acesta a spus ca isi doreste sa ramana la Dinamo.

"Ma bucur ca am avut ocazia sa joc, sper sa o fac cat mai des. M-a surprins anuntul ca voi fi titular, dar domnul Rednic spusese ca va da sanse tuturor jucatorilor. Eu nu stiu nimic despre aceste clauze, eu ma antrenez normal si dau totul. Voi stiti mai mult despre contract decat mine. Obiectivul meu este sa joc la Dinamo, sunt de 6 ani aici. Mi-as dori sa joc aici, dar daca nu se vor gasi solutii cred ca e nromal sa ma gandesc sa merg undeva unde sa pot juca", a spus Ionu Serban.