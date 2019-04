Mircea Lucescu a luat decizia finala! Ce raspuns i-a dat lui Besiktas! Il Luce a fost la Voluntari - Dinamo: "Intre Rapidul din Liga a 3-a si meciurile din Play Out nu e diferenta"

Mircea Lucescu a asistat la meciul Voluntari 1-2 Dinamo.

Dinamo a invins-o cu 2-1 pe Voluntari, in deplasare. Ricardo Grigore si Mattia Montini au marcat pentru echipa lui Mircea Rednic, in timp ce Tudorie a punctat pentru formatia antrenata de Cristiano Bergodi. La meci a asistat si Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: "Nu merg la Besiktas"



Mircea Lucescu a anuntat ca nu va merge la Besiktas, asa cum a scris presa din Turcia. Jurnalistii de la Istanbul au scris ca Il Luce s-a intalnit cu presedintele Fikret Orman.

"Deocamdata nu imi e dor, deocamdata stau bine. Nu ma duc la Besiktas, cine v-a spus asta?!", a spus Mircea Lucescu.

Nu e diferenta intre Rapid si meciurile din Play Out



Mircea Lucescu a fost dezamagit de nivelul Play Out-ului. El spune ca intre meciurile Rapidului si cele din Play Out nu e diferenta.

"Am tinut cu fotbalul, in primul rand. Tocmai ca e ziua de Paste, de aceea am si plecat mai devreme. In orice caz, voiam sa revad si Voluntariul, pentru ca m-a invitat Andone. Dinamo a avut cam multi straini. Meciul mi s-a parut de...Play Out. La Rapid ma duc des, ca e Pancu acolo si nu ma lasa. E extraordinar cum evolueaza Rapidul. Ma si gandeam, jucatorii de la liga a treia, de la Rapid, puteau foarte bine sa joace in aceasta seara. Nivelul lor valoric e aproape de cel al celor care au jucat astazi", a mai spus Mircea Lucescu.