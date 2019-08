Gigi Becali chiar vrea sa devina antrenor la FCSB: "Am luat cifrele InStat! Ba, ati uitat sa pasati?" VIDEO

Gigi Becali studiaza atent problemele de la FCSB.

Acuzat ca se implica mai mult decat trebuie in activitatea echipei sale, Gigi Becali dezvaluie ca studiaza chiar si cifrele InStat pentru jucatorii sai. Asa a aflat Becali ca jucatorii lui FCSB alearga, insa nu paseaza cum trebuie. FCSB a fost depasita de echipe precum Poli Iasi sau Botosani, iar echipa lui Becali e pe locul 13 in Liga 1 in acest moment.



Becali catre jucatorii FCSB: Ba, ati uitat sa pasati?

"E normal sa te superi cand te bate Medias, cand cei mai buni jucatori ai lor au plecat, iar ei te bat cu jucatori care au salarii de 4.000 de euro. Bine, noi am odihnit patru jucatori, iar inca vreo trei nu sunt complet refacuti din punct de vedere fizic. Cea mai mare nenorocire e ca nu avem atacant.

Oricum, asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata in lume. Doi portari si amandoi sa greseasca la doua goluri. Doi fundasi centrali sa fie eliminati. Salomao sa nu dea gol cu poarta goala in prima repriza, Oaida si Roman se dau cap in cap. Nu a fost lucru omenesc ce s-a intamplat aseara!", a declarat Gigi Becali la Pro X.

Posesia e cea mai mare problema de la FCSB, iar Gigi Becali le-a cerut jucatorilor sa o rezolve.

"Asa e. Fiecare joaca pentru el. «Ba, ati uitat sa pasati?» Am luat rezultatele InStat. Noi am alergat mai mult decat Iasi si Botosani. Daca alergi mai mult decat adversarul, si el te bate, inseamna ca o faci fara cap sau ca nu ai valoare, dar noi valoare avem. Am alergat, iar ei au plimbat mingea.

Nu ma pricep tehnic si tactic, nu stiu astea, dar ce trebuie sa faca un antrenor ca sa aiba echipa posesie?! Am ramas cu asta in cap, posesie, posesie, posesie...", a comentat Becali.