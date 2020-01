Ion Tiriac la Dinamo? Miliardarul vrea sa cumpere clubul din Stefan cel Mare: "Il doare situatia de acum"

Fostul mare tenismen e dispus sa se implice la Dinamo.

Ionut Negoita a declarat in repetate randuri ca vrea sa vanda clubul, insa diferite variante au picat rand pe rand. Incepand de la Viorel Catarama si pana la seicii din Emirate care au cumparat si echipa Charlton din Anglia, nimic nu s-a concretizat.

Cornel Dinu a declarat ca Ion Tiriac este interesat sa se implice direct la Dinamo pentru ca il doare situatia actuala in care se afla clubul.

"In anii 2000, cand a vazut ce se intampla, a fost dispus sa vina sa conduca. Tiriac e cel care conduce, nu altcineva, domne! Am discutat din nou cu nea Ion si mi-a dat de inteles ca il doare situatia de la Dinamo de acum. Ar fi dispus sa se implice intr-o forma serioasa de conducere, intr-o forma corecta de management.

Convingerea mea e ca si acum se poate conta pe Tiriac si pe altii legat de o sponsorizare. In momentul in care se va face o organizare clara, desigur, nu cum e acum", a spus Cornel Dinu la Realitatea Sportiva.

Legat de suma oferita in schimbul clubului, fostul dinamovivist e de parere ca aceasta e mult prea mica.

"Dinamo a devenit de vanzare prin anuntul lui Negoita. Dar nimeni nu-ti da ceva, daca nu-i dai ceva in schimb. Sunt discutii cu un fond arab, din cate am inteles. Am avut o discutie cu Claudiu Florica. El a facut o oferta de 40.000 de euro, ceea ce este identica cu cea a fondului, dupa care ar veni alte investiții. Valoarea clubului Dinamo e mult mai mare", a explicat Dinu.