Lucescu anunta DEZASTRU TOTAL pentru Dinamo! SEICII NU MAI VIN! Care sunt datoriile reale si cine e singurul care poate salva clubul

Mircea Lucescu a vorbit despre situatia lui Dinamo.

Mircea Lucescu a vorbit despre posibilitatea ca seicii care au cumparat clubul Charlton Athletic sa investeasca si in fotbalul romanesc si sa cumpere clubul Dinamo. Acesta este de parere ca e un fake news acest lucru si este doar o strategie a acelor seici de a-si face reclama.

Fake news cred eu. Nu stiu, se poate, foarte multi isi fac publicitate dintr-o astfel de situatie, si sunt multumiti dupa aceea. Pana cand nu vad ca se face acest lucru, eu consider in continuare ca singurul om care ar putea sa preia acesta echipa este Nicolae Badea. A fost cea mai buna perioada dupa anul 1990 cu Badea.



Ceea ce spune Negoita nu e adevarat, ca sunt datorii de 8-9 milioane de euro si nimeni nu stie pe unde sunt. iar faptul ca jumatate din Saftica a fost luata in proprietate privata mi se pare incredibil. Badea este interesat si in jurul lui exista ceva interese in condtiile in care el isi asuma aceasta responsabilitate. Pe el in retine raportul sa vina, e o incregatura de situatii de astea juridice, care nici nu stii exact ce sunt", a declarat Mircea Lucescu, prezent la antrenamentul celor de la Rapid de astazi.