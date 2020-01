Nistor, prima LOVITURA pentru Dinamo dupa TRADARE! Imagini surprinse in cantonament. Ce a facut

Dan Nistor s-a transferat de la Dinamo la Universitatea Craiova in aceasta iarna.

Universitatea Craiova se afla in cantonament in Antalya, in aceasta perioada. Oltenii au suferit a doua infrangere din acest stagiu de pregatire, insa asta nu i-a impiedicat sa sarbatoreasca.

Aflati la masa intr-un restaurant, jucatorii si cei din staff au sarit in picioare in momentul in care in boxe a inceput imnul clubului. Cel care a inceput show-ul a fost noul transfer, Dan Nistor, care a cantat si dansat degajat alaturi de noii sai colegi.

Imaginile cu Nistor cantand imnul Craiovei au fost postate pe un fan page al "cainilor". In descrierea clipului acestia au adaugat: "Nistor...0 carcater".