SCENARIU SOC! O fosta glorie dinamovista spune ca Negoita nu detine clubul: "Negoita nu are Dinamo! N-are palmares, culori, emblema, n-are nimic!" EXCLUSIV

Situatia de la Dinamo devine din ce in ce mai complicata.

Ionut Negoita vrea sa vanda clubul, insa Danut Lupu anunta un detaliu pe care nimeni nu l-a luat in calcul. Fostul mare jucator dinamovist a declarat ca Badea este cel care detine de fapt clubul, pentru ca Negoita a cumparat doar o firma infiintata in anul 2003.

"Nu cumva Badea i-a dat lui Negoita o firma infiintata in 2003? SC Dinamo 1948? Si atunci, va intreb, Dinamo e la domnul Badea sau la domnul Negoita?

Eu nu cred ca Negoita are Dinamo, pentru ca daca avea Dinamo, il vindea demult. N-are palmares, n-are culori, n-are emblema, n-are nimic. In afara de un loc in diviza nationala si 20 de jucatori... Eu sunt de acord cu dumneavoastra (n.red.: ca suporterii tin cu aceasta echipa), tot respectul meu pentru acesti suporteri, dar cineva odata si odata va trebui sa aiba curajul sa le si spuna anumite lucruri. Ei sustin Dinamo, jos palaria, dar vedeti ca s-ar putea sa sustina un Dinamo care in vara se poate desfiinta", a declarat Danut Lupu la Pro X.

Intrebat care este cea mai buna varianta pentru club, Lupu a spus: "O sa spuna lumea ca tin cu Lucescu. Nu! Si eu spun ca singura varianta si cea mai buna varianta e domnul Badea. Nici seicii si nici Tiriac nu vor cumpara nimic de la Neoita, pentru ca Negoita nu are ce sa vanda".