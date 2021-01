BREAKING NEWS | Becali sustine ca a fost SANTAJAT de Reghecampf imediat dupa ce a intrat in puscarie: "A venit la mine si mi-a zis asta!" Dialog incredibil intre cei doi

Gigi Becali spune ca nu a gresit cu nimic in relatia cu Reghecampf si Anamaria Prodan si se declara dezamagit de mesajul pe care l-a primit de la fostul antrenor al FCSB.

Becali spune ca nu el este cel care a tradat in relatia cu familia Reghecampf si povesteste un episod care a avut loc in 2013, imediat dupa ce a fost condamnat la inchisoare. Reghe i-ar fi cerut dublarea salariului pentru a nu parasi echipa dupa primul titlu castigat pe banca stelistilor. Becali a acceptat sa-i dea 30 000 de euro pe luna ca sa nu-l piarda.

Becali dezvaluie ca Toni Petrea si Thomas Neubert i-au transmis ca nu-si doresc revenirea lui Reghecampf la FCSB dupa ce antrenorul s-a despartit de Al Wasl din Emiratele Arabe Unite.

"Eu le-am zis ca las deoparte toate lucrurile rele care s-au mai intamplat intre noi, asa sunt eu. Eu nu fac afaceri cu femei, dar am acceptat-o pe Anamaria pentru ca era vorba de Reghe. E nevasta lui. Acum m-a deranjat si Reghe cu ce mesaje mi-a dat. Ca nu se poate cum am tradat-o pe Ana, ca nu se face asa ceva. Tu vorbesti de tradare, Reghe? Ai uitat cum ai venit la mine la inchisoare la doua saptamani dupa ce am intrat acolo si mi-ai cerut sa-ti maresc salariul de la 15 000 la 30 000 de euro ca altfel pleci?

Ai uitat cum m-ai santajat atunci profitand de situatia mea? Aia e tradare! Am acceptat atunci ce mi-ai cerut pentru ca nu aveam ce sa fac! Nici Reghe nu mai e baiatul ala pe care-l stiam. S-a schimbat mult, mai ales in modul cum se comporta cu colaboratorii sai. Tommy si Petrea erau ingrijorati ca-l iau inapoi pe Reghe, nu s-au despartit in conditii prea bune acolo, la arabi. Reghe ii trata de sus si s-a rupt ceva intre ei. Le-am zis sa stea linistiti si sa-si faca treaba la FCSB, sa ia titlul", a spus Becali pentru Fanatik.