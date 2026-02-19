OFICIAL Bukayo Saka a semnat! Unde va juca atacantul englez

Bukayo Saka a semnat! Unde va juca atacantul englez Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul este cotat la 130 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

TAGS:
VoyoArsenalBukayo SakaPremier League
Din articol

Bukayo Saka (24 de ani) s-a înțeles cu Arsenal pentru prelungirea contractului pe cinci ani, până în 2031. Actuala înțelegere ar fi expirat la finele sezonului în curs.

Bukayo Saka a semnat! Unde va juca atacantul englez

Internaționalul englez rămâne, astfel, la Arsenal, care ocupă primul loc în clasamentul Premier League. Saka se află la echipa pregătită de Mikel Arteta încă din academie. 

”Bukayo Saka a semnat un nou contract pe termen lung cu noi. Jucătorul nostru în vârstă de 24 de ani s-a alăturat Academiei Hale End la vârsta de opt ani, în mai 2010.

Iar de atunci a progresat până a devenit principalul marcator, pasator decisiv și jucătorul cu cele mai multe apariții din actualul nostru lot, cu 78 de goluri și aproape 300 de meciuri disputate pentru club în toate competițiile”, se arată în comunicatul oficial emis de Arsenal.

Fotbalistul a bifat 297 de apariții pentru ”tunari” în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 78 de ori și, pe deasupra, a oferit tot atâtea pase decisive

”Gata să lase o moștenire”, a scris Arsenal pe rețelele social media.

Arsenal, în Premier League

  • Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO

Arsenal ocupă primul loc în clasament cu 58 de puncte: 17 victorii și șapte remize a înregistrat echipa lui Arteta, la care s-au adăugat însă și trei eșecuri.

”Tunarii” se situează la cinci lungimi în fața lui Manchester City, care are însă un meci în minus față de clubul londonez.

Wolves - Arsenal 2-2 | Rezumat

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Veste cruntă după Dinamo - Slobozia: "A fost ultimul meci al sezonului. Trebuie să mă operez"
Veste cruntă după Dinamo - Slobozia: "A fost ultimul meci al sezonului. Trebuie să mă operez"
ULTIMELE STIRI
Câte bilete a vândut Dinamo până acum pentru derby-ul cu Rapid
Câte bilete a vândut Dinamo până acum pentru derby-ul cu Rapid
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”



Recomandarile redactiei
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
PAOK Salonic - Celta Vigo 0-1, ACUM! Iago Aspas marchează. Ionuț Radu e titular împotriva lui Răzvan Lucescu
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Cătălin Cîrjan, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Putem învinge orice adversar”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
Alexandra Anghel, încrezătoare că va scrie istorie la Europene și Mondiale în 2026: „O să merg acolo și o să câștig”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”
Dezastru pentru Steaua: al treilea eșec consecutiv, iar șansele la play-off scad drastic
Dezastru pentru Steaua: al treilea eșec consecutiv, iar șansele la play-off scad drastic
Alte subiecte de interes
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Internetul a 'explodat' după gestul ironic făcut de Carvajal la adresa lui Saka în urma unui duel între cei doi
Internetul a 'explodat' după gestul ironic făcut de Carvajal la adresa lui Saka în urma unui duel între cei doi
"E ca Arjen Robben! Unul dintre cei mai buni din lume". Alan Shearer a găsit starul de la EURO 2024
"E ca Arjen Robben! Unul dintre cei mai buni din lume". Alan Shearer a găsit starul de la EURO 2024
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!