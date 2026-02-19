Bukayo Saka (24 de ani) s-a înțeles cu Arsenal pentru prelungirea contractului pe cinci ani, până în 2031. Actuala înțelegere ar fi expirat la finele sezonului în curs.

Bukayo Saka a semnat! Unde va juca atacantul englez

Internaționalul englez rămâne, astfel, la Arsenal, care ocupă primul loc în clasamentul Premier League. Saka se află la echipa pregătită de Mikel Arteta încă din academie.

”Bukayo Saka a semnat un nou contract pe termen lung cu noi. Jucătorul nostru în vârstă de 24 de ani s-a alăturat Academiei Hale End la vârsta de opt ani, în mai 2010.

Iar de atunci a progresat până a devenit principalul marcator, pasator decisiv și jucătorul cu cele mai multe apariții din actualul nostru lot, cu 78 de goluri și aproape 300 de meciuri disputate pentru club în toate competițiile”, se arată în comunicatul oficial emis de Arsenal.

Fotbalistul a bifat 297 de apariții pentru ”tunari” în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 78 de ori și, pe deasupra, a oferit tot atâtea pase decisive

”Gata să lase o moștenire”, a scris Arsenal pe rețelele social media.