Decizie de ultima ora luata de Anamaria Prodan! Impresarul se astepta ca toti jucatorii ei de la FCSB sa plece! "Eu m-am nascut milionara! Ura si invidia pe care le are Becali i-au inecat sufletul!"

Razboiul dintre Gigi Becali si Anamaria Prodan este departe de final.

Finantatorul de la FCSB a scos-o din schema pe sotia lui 'Reghe' in cazul transferului lui Dennis Man. Conflictul dintre cei doi ar putea sa ii afecteze pe jucatorii de la FCSB, care sunt impresariati de catre Anamaria Prodan. Becali a declarat azi ca nu mai vrea sa colaboreze niciodata cu impresara lui Man, dupa ce ea l-a atacat in spatiul public.

Un impediment ar fi ca FCSB are 5 jucatori care sunt reprezentati de Anamaria Prodan. Este vorba de Darius Olaru, Iulian Cristea, Ionut Pantiru, Lucian Filip si Andrei Vlad.

Pantiru pare ca a iesit din planurile lui Becali, dar Olaru si Vlad sunt doi jucatori pe care patronul echipei viseaza sa incaseze milioane de euro.

"La cum l-am vazut pe Gigi Becali, ma astept sa-i distruga. Ura si invidia pe care le are i-au inecat sufletul! Nu stiu ce biserica sau cine il mai poate salva. Eu am zis odata sa-i dea Dumnezeu dupa sufletul sau hain si FCSB a pierdut sapte meciuri la rand", a declarat Anamaria Prodan pentru Digisport.

Anamaria Prodan a continua sa il critice pe Becali si a spus ca milioanele obtinute pe Man i-au intunecat judecata.

"Pe mine nu ma intereseaza un milion, 13 sau 200, pentru ca eu m-am nascut milionara. Nu am devenit, eram. De asta sunt eu relaxata, iar Gigi e crispat dupa bani. El traieste in minciuna, dar s-a ascuns dupa Dumnezeu si credinta. Se foloseste de credinta sa faca rau, sa arunce cu noroi in orice om bun, care munceste cinstit. Pacaleste pe toata lumea.

Imi zicea 'Tata, la Dennis Man vei castiga bani ca m-ai ajutat mereu. Nimeni nu se va atinge de jucatorul tau, cat traiesc eu. Giovanni nu are voie sa se atinga de el.' Cand imi aduc aminte ce-mi spunea, ma ia plansul. Eu sunt cel mai profesionist om cu care Gigi Becali a lucrat in viata lui anosta si mica. E un transfer facut de mine, de la A la Z. Chiar, Giovanni cum face transferuri? Nu avea interdictie? Cum apare la TV sa vorbeasca despre asta?", a spus impresara lui Man.