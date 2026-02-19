Există o singură excepţie notabilă, subliniată de Trump în discursul său de deschidere: preşedintele FIFA, Gianni Infantino, relatează CNN.

„Practic, toată lumea este şeful unei ţări, cu excepţia lui Gianni, dar el este şeful fotbalului. Aşa că nu e chiar atât de rău, nu-i aşa?”, a glumit Trump la summit.

Mai târziu, în discursul său, preşedintele a anunţat că FIFA va aloca peste 75 de milioane de dolari pentru proiecte „legate de fotbal” în Gaza.

Infantino s-a aliniat în repetate rânduri poziţiilor politice ale lui Trump, culminând chiar cu acordarea lui Trump a aşa-numitului Premiu FIFA pentru Pace, un gest care face referire la nemulţumirile repetate ale lui Trump faţă de faptul că nu a fost selectat pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace.

„Cred că au văzut că am fost înşelat de Norvegia şi au spus: «Să-i dăm un premiu pentru pace»”, a adăugat Trump.

Acest lucru vine în contextul în care Statele Unite urmează să găzduiască împreună cu Canada şi Mexic Cupa Mondială FIFA 2026 — lucru recunoscut şi de Trump, care a afirmat în declaraţiile sale că „Cupa Mondială a stabilit toate recordurile de vânzare de bilete din istoria fotbalului”.

Reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace (Board of Peace) are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale Americii - Washington, D.C. La reuniune participă şi preşedintele României, Nicuşor Dan.