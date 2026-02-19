De când Superliga a adoptat formatul cu play-off și play-out, în zece ani, FCSB nu a jucat niciodată în grupa pentru evitarea retrogradării. O poate face acum, dacă nu va avea un parcurs perfect în ultimele trei runde ale sezonului regulat.

Dacă va juca în play-out, FCSB se mută pe Arcul de Triumf!

Campioana trebuie să câștige meciurile rămase cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă), dar are nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor pentru o calificare miraculoasă în play-off. În cazul în care va juca în play-out pentru prima oară, FCSB s-a gândit deja la o măsură radicală.

Echipa lui Gigi Becali nu-și va disputa meciurile pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, care a găzduit majoritatea meciurilor FCSB-ului din ultimii ani, și va juca pe ”Arcul de Triumf”, scrie Golazo.ro.

FCSB ar vrea să-și reducă o parte din cheltuieli dacă va juca în play-out și au demarat deja discuțiile cu reprezentanții complexului de lângă Mănăstirea Cașin pentru a încheia un precontract în vederea meciurilor din play-out.

Pentru a închiria Arena Națională, costurile se ridică la peste 50.000 de euro pentru o singură partidă. Dacă ar juca în play-out pe Arcul de Triumf, costurile s-ar ridica la 200.000 de euro pentru cinci partide, mai notează sursa citată.

Gică Craioveanu crede că FCSB nu se va califica în play-off

Întrebat dacă FCSB ar avea șanse să lupte la titlu în cazul în care ar prinde play-off-ul, Craioveanu a avut un nou răspuns categoric și a transmis că diferența de puncte față de primele clasate.

”(n.r. Prinde FCSB play-off-ul?) Nu! (n.r. Dacă prin absurd ar prinde, s-ar lupta la titlu?) E prea mare diferența, nu! Sunt 13 puncte, 6 după înjumătățire”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.