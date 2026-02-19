Accidentare gravă pentru Jayson Papeau! OUT până la finalul sezonului

Pe lângă înfrângerea suferită luni contra lui Dinamo, scor 0-1, Unirea Slobozia l-a pierdut pentru restul sezonului și pe Jayson Papeau (29 de ani), accidentat grav în partida de pe Arena Națională.

Papeau s-a accidentat în minutul 35. După un duel cu Maxime Sivis, francezul a călcat greșit și a acuzat imediat dureri puternice la nivelul genunchiului drept. Claudiu Niculescu l-a înlocuit în finalul primei reprize cu Nicolae Carnat.

Joi, jucătorul Unirii Slobozia a anunțat că a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentului colateral, ceea ce înseamnă că nu va mai juca în acest sezon.

"A fost probabil ultimul meu meci al sezonului. Printre altele, ligamentul colateral este rupt, astfel că va trebui să mă operez. Voi absenta 3-4 luni. E clar că e o veste foarte proastă pentru mine, dar voi face tot ce e posibil pentru a reveni mai puternic ca niciodată. A fost o plăcere să revin în România", a scris Papeau, pe rețelele sociale.

Jayson Papeau, care a mai jucat în România pentru Rapid, a semnat cu Unirea Slobozia la data de 1 octombrie. Francezul a reușit 3 goluri și două pase decisive în cele 15 meciuri în care a fost utilizat de formația ialomițeană.