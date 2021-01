BREAKING NEWS | FCSB ARE STADION de lux! Costa 30 de milioane de euro si stelistii se pot muta ORICAND pe noua arena! Becali NU merge in Ghencea

Stelistii primesc unda verde pentru a 'ocupa' unul dintre noile stadioane ale Bucurestiului.

Printr-un comunicat oficial, Ministerul Tineretului si Sportului anunta ca va permite 'si altor sporturi' sa beneficieze de utilitatile arenei ridicate la Arcul de Triumf.



MTS explica motivele pentru care stadionul isi va schimba destinatia dintr-unul exclusiv pentru rugby intr-unul folosit pentru practicarea mai multor sporturi.

"Arcul de Triumf" ar putea deveni casa FCSB incepand din playoff.



Comunicatul integral al MTS:

"In legatura cu controversele aparute in spatiul public cu privire situatia Stadionului “Arcul de Triumf”, Ministerul Tineretului si Sportului face o serie de precizari.

Ministerul Tineretului si Sportului recunoaste traditia rugby-ului in acest spatiu. Aici au avut loc primele meciuri de rugby din Romania si nimeni nu poate sterge aceasta realitate istorica. Nimeni nu-si doreste sa minimizeze sau sa desconsidere importanta sau valoarea acestei traditii.

Stadionul “Arcul de Triumf” a fost inclus, alaturi de alte doua obiective, in angajamentul asumat de Romania in contextul EURO 2020, ceea ce a presupus un efort public semnificativ. De la 2 miloane de euro, cat valora stadionul la momentul includerii in programul de reabilitare, a ajuns sa valoreze peste 30 de milioane, cat a insumat valoarea lucrarilor finantate de CNI si MTS.

Fata de stadionul preluat initial spre reabilitare, ne regasim acum in situatia de a avea un centru sportiv de excelenta, care include terenuri de antrenament, sala de conferinte, spatii pentru oficiali, sali pentru presa, centru de medicina sportiva, post de control anti-doping, puncte de prim-ajutor pentru spectatori, sali VIP, restaurant, muzeu, un mic hotel pentru sportivi, 151 de locuri de parcare subterana, spatii tehnice, adapost de protectie civila etc.

De aceasta investitie trebuie sa poata beneficia si alte sporturi, este o problema de echidistanta, in raport cu banii publici investiti si cu palmaresul rezultatelor sportive ale fiecarei federatii. Ministerul Tineretului si Sportului, ca administrator de drept al acestui obiectiv de interes national, doreste sa apere istoria rugby-ului, precum si viitorul sau, si sa-i asigure pe mai departe conditiile necesare pregatirii si desfasurarii activitatii competitionale. Aici vor putea avea loc in continuare meciurile si antrenamentele sportivilor rugbisti, dar in baza unui calendar gestionat de MTS, calendar care va include si va tine cont si de solicitarile venite din partea altor sporturi. Competitia sportiva presupune fairplay, iar Ministerul Tineretului si Sportului doreste sa dea si altor sporturi sansa de a-si desfasura activitatea pe noul Stadion “Arcul de Triumf”."