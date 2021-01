Becali, atac DEVASTATOR la adresa lui Reghecampf! "A uitat ca il trimitea pe Man sa joace in Liga 3!" Ce mesaj a avut pentru Anamaria Prodan

Gigi Becali isi continua razboiul cu familia Reghecampf.

Dennis Man s-a transferat la Parma pentru suma de 13 milioane de euro, iar impresara jucatorului a fost scoasa din schema de finantatorul de la FCSB. Becali a declarat ca "Reghe" l-a trimis pe aradean sa joaca in Liga 3. Mai mult decat atat, latinfundiarul din Pipera a dezvaluit ca Giovanni Becali i-a facut legatura cu finantatorul Parmei si ca Anamaria Prodan nici macar nu il cunoastea pe patronul italienilor.

In final, Becali a fost vehement si a spus ca rupe orice legatura cu sotia lui 'Reghe'.

"A uitat Ana ce antrenor il trimitea pe Man sa joace in Liga 3? Giovanni a vorbit de salariul lui Man pentru ca e un om capabil. El mi-a facut intrarea la patronul Parmei, nu Ana. Eu am tacut o perioada pentru ca nu am vrut sa se strice ceva la acest transfer si sa il ratam tocmai pe final. Dar am avut noroc cu Giovanni ca a intrat pe fir si am putut sa discut direct cu patronul de la Parma. Eu cred ca Ana nici nu il cunostea.

Cu ce a gresit Giovanni? Eu i-am spus sa discute si de banii de salariu pentru baiat pentru ca i-am promis mai de mult lui Man ca o sa plece de la mine undeva pe 1 milion de euro salariu. Daca o sa ne ajute Dumnezeu sa castigam campionatul, o sa vedeti ca si alti jucatori vor prinde sa plece de la noi tot la 1 milion de euro salariu.



Nu am vrut circ, altii au vrut circ si era sa pice si transferul. Dar va spun inca o data ca Ana nu va mai avea cu mine nicio relatie. Sa termine cu frazele alea gen familia mea, pentru ca nu vreau sa mai discut cu ea niciodata in viata mea", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.