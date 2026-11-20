Internaționalul român este foarte aproape să semneze cu Universitatea Cluj, la care va evolua din ianuarie 2027, dacă nu intervine o mare surpriză.

Salariu impresionant pentru Nicolae Stanciu

Mijlocașul ofensiv român a ajuns la un acord cu conducerea „șepcilor roșii” pentru un salariu de 25.000 de euro pe lună, adică 300.000 de euro pe an, conform iamsport.ro.

La începutul fiecărui sezon inclus în contract, Nicolae Stanciu va primi un bonus de 100.000 de euro. Prin urmare, pentru doi ani la „U” Cluj, Stanciu poate să ajungă să câștige 800.000 de euro în total.

Stanciu, aproape de hotărârea finală

Nicolae Stanciu (33 de ani) a vorbit despre negocierile pe care le-a purtat cu privire la revenirea sa în Superliga.

Mijlocașul ofensiv cu 90 de selecții și 15 goluri pentru naționala României a confirmat că a discutat cu „U” Cluj, Universitatea Craiova și FCSB.

Legitimat la Dalian Yingbo, cu care a devenit campion în China, Stanciu a anunțat că își va decide următoarea mutare din carieră în câteva zile, cel mai probabil săptămâna viitoare.

„În câteva zile mă voi decide, așa că eu cred că săptămâna viitoare veți afla răspunsul.

Au fost discuții cu cei de la Universitatea Cluj, cu domnul Becali am vorbit. Am fost sunat și de cei de la Craiova. În câteva zile îmi voi anunța decizia”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit digisport.ro.

„U” Cluj, favorită în cursa pentru Stanciu

Conform ultimelor informații apărute în spațiul public, „U” Cluj este favorită, în momentul de față, pentru transferul lui Nicolae Stanciu.

Mijlocașul a evoluat de-a lungul carierei pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.