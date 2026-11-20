Tricolorii lui Gică Hagi vor întâlni Estonia, o adversară teoretic inferioară din toate punctele de vedere: cote de piață, loc în clasamentul FIFA și palmares în meciurile directe.

România, favorită cu Estonia la barajul pentru menținerea/promovarea în Liga B din Nations League

România a învins-o pe Estonia de trei ori, în timp ce adversarii tricolorilor s-au impus în fața reprezentativei țării noastre o singură dată.

Estonii s-au impus cu 2-1 într-un amical istoric disputat la Tallinn pe 14 iulie 1937. De atunci, tricolorii au câștigat cu 2-0 într-un amical pe 3 martie 1999 și cu 2-0 în două dueluri contând pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Ultimul România - Estonia s-a disputat pe 15 octombrie 2013, pe Arena Națională, gazdele impunându-se cu 2-0. Selecționer era Victor Pițurcă, iar ambele goluri au fost marcate de Ciprian Marica în minutele 30 (penalty) și 81.

Echipa utilizată de România la ultima confruntare contra Estoniei: Tătărușanu - Mățel, Goian, Gardoș, Raț (C) - Bourceanu, Lazăr (Hoban 79'), Tănase - Bucur (Torje 57'), Marica, Stancu (Grozav 46')

Tricolorii, superiori în clasamentul FIFA și pe Transfermarkt

Estonia ocupă locul 117 în clasamentul FIFA, mult sub reprezentativa țării noastre, aflată pe poziția a 58-a.

La ultima actualizare pe site-ul de specialitate Transfermarkt, lotul estonilor valorează doar 18,13 milioane de euro. Andrei Rațiu, cel mai bine cotat român, valorează 24 de milioane de euro.

Elevii lui Gică Hagi sunt estimați în total la 109,10 milioane de euro de către surse citată.

Mijlocașul central Mattias Kait (28 de ani), cu 107 meciuri, șase goluri și șapte pase decisive pentru Rapid, de care s-a despărțit în iulie 2025, se va număra printre adversarii primei reprezentative române.

Între 25 și 27 martie va avea loc manșa tur în Estonia, iar returul se va disputa între 28 și 30 martie în România.