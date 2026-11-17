Mijlocașul naționalei României ar fi ajuns la un acord cu formația ardeleană, după o întâlnire cu oficialii clubului la Cluj-Napoca, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Subiectul a fost dezbătut și în studioul VOYO SPORT LIVE, unde Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac au analizat posibila mutare. Fostul portar consideră că Stanciu ar putea avea parte de o presiune chiar mai mare la U Cluj decât la FCSB, din cauza așteptărilor suporterilor.

„Stanciu este un jucător important și cred că, la nivel de presiune, într-o perspectivă, poate fi mai mare la U Cluj decât la FCSB. La FCSB este presiune din partea domnului Becali, dar la U Cluj presiunea vine din ceea ce privește așteptările. Foarte multă lume se așteaptă, dacă Nicușor Stanciu vine la U Cluj, să câștige meciurile de unul singur. El să centreze, el să dea gol, cam așa. De asta sunt două feluri diferite de presiune, dar cam la același nivel”, a explicat Bogdan Lobonț.

Cristi Pulhac l-a comparat pe Stanciu cu Vlad Chiricheș

Cristi Pulhac a venit cu o altă perspectivă și a sugerat că Stanciu ar putea prefera o revenire fără conflicte. Fostul fundaș l-a dat drept exemplu pe Vlad Chiricheș, care nu a avut parte de o despărțire prea bună de FCSB.

„Vrea o retragere fără scandal! Cum zice Lobi... L-am văzut și pe Chiricheș, nici el nu a avut parte de o plecare prea bună. Și, probabil, de asta preferă să fie liniștit”, a spus Pulhac.

Mai departe, fostul dinamovist a explicat că nu vede transferul la U Cluj drept o problemă pentru formația lui Gigi Becali.

„Dacă nu vine la o rivală, la Craiova, spre exemplu, să o întărească, nu o văd ca pe o lovitură. Gigi Becali nu a luat niciodată în discuție U Cluj ca pe o adversară, chiar dacă U Cluj are o echipă bună. Nu e obligat (n.r - Stanciu să vină la FCSB), nici nu i-a promis. Faptul că nu i-ai promis patronului și e doar decizia lui dacă vrea să revină... nu cred că e o supărare”, a spus Pulhac.

„Și, oricum, domnul Becali este înțelegător, înțelege pe toată lumea. Dacă poate să facă ceva, cu siguranță o face. Dar, din câte îl știu, are și el limitele lui, dincolo de un anumit punct nu poate să treacă. Nu poate să se dea peste cap, să dea luna de pe cer ca să îl aducă pe Stanciu la FCSB”, a intervenit și Lobonț.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Mijlocașul a evoluat de-a lungul carierei pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

La echipa națională a strâns 90 de selecții, 15 goluri și 9 pase decisive. Pentru FCSB a bifat 136 de meciuri, cu 33 de goluri și 24 de assisturi. Stanciu este cotat la 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.