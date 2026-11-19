Mijlocașul ofensiv cu 90 de selecții și 15 goluri pentru naționala României a confirmat că a discutat cu „U” Cluj, Universitatea Craiova și FCSB.

Nicolae Stanciu, aproape de hotărârea finală

Legitimat la Dalian Yingbo, cu care a devenit campion în China, Stanciu a anunțat că își va decide următoarea mutare din carieră în câteva zile, cel mai probabil săptămâna viitoare.

„În câteva zile mă voi decide, așa că eu cred că săptămâna viitoare veți afla răspunsul.

Au fost discuții cu cei de la Universitatea Cluj, cu domnul Becali am vorbit. Am fost sunat și de cei de la Craiova. În câteva zile îmi voi anunța decizia”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit digisport.ro.

„U” Cluj, favorită în cursa pentru Stanciu

Conform ultimelor informații apărute în spațiul public, „U” Cluj este favorită, în momentul de față, pentru transferul lui Nicolae Stanciu.

Mijlocașul a evoluat de-a lungul carierei pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.