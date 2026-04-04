Pentru Nicolae Stanciu, toate drumurile duc spre Asia! Cel puțin din 2022 încoace. Pentru că, exceptând perioada ratată de la Genoa, de la începutul acestui sezon, în rest, Stanciu a evoluat în Asia.

După perioadele de la Wuhan Three Towns (China) și Damac (Arabia Saudită), mijlocașul român a ajuns la Dalian Yingbo pentru startul sezonului 2026, în „Țara Marelui Zid“. Iar aici, Stanciu e om de bază! Pentru că prestațiile sale i-au asigurat deja locul de titular în formația chineză.

Astăzi, într-o partidă din etapa a 4-a, echipa lui Stanciu s-a impus în deplasarea de la Shangdong Taishan: 2-1. Dubla lui Malele (27, 48) a anulat reușita semnată de Qazaishvili (73) pentru gazde. La golul de 2-0 pentru Dalian Yingbo, pasa decisivă a fost oferită de Nicolae Stanciu. Acesta a rămas pe teren până în minutul 81, atunci când a fost schimbat cu Luo Jing.

Pentru evoluția sa în meciul de astăzi, Stanciu a fost notat cu 7,8 de Flashscore, fiind cel mai bun om de pe teren, după colegul său, Malele, notat cu 7,9.

În cele patru meciuri jucate pentru Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu a adunat un gol și o pasă de gol.