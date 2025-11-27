Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”

Echipa antrenată de Costel Gâlcă merge aproape perfect în această stagiune din Superliga și este pe primul loc în campionat, după ce s-a scurs mai bine de jumătate din sezonul regulat.

Cu toate acestea, Victor Angelescu a recunoscut faptul că giuleștenii își doresc cu ardoare aducerea unui jucător important pentru echipa națională.

Victor Angelescu nu renunță la visul Stanciu: „L-aș lua eu în cârcă prin București”

Victor Angelescu a fost întrebat despre o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu în Giulești în contextul în care mijlocașul de 32 de ani nu a dat randamentul dorit de formația din Serie A până acum.

Căpitanul naționalei României a fost chinuit de accidentări în ultima perioadă și nu a putut să se impună la echipa patronată de Dan Șucu.

Oficialul lui Rapid a explicat că este foarte complicat ca această mutare să se concretizeze.