Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”

Alexandru Hațieganu
Rapid, liderul din Superliga, nu renunță la visul de a aduce un jucător de națională în Giulești.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă merge aproape perfect în această stagiune din Superliga și este pe primul loc în campionat, după ce s-a scurs mai bine de jumătate din sezonul regulat.

Cu toate acestea, Victor Angelescu a recunoscut faptul că giuleștenii își doresc cu ardoare aducerea unui jucător important pentru echipa națională.

Victor Angelescu nu renunță la visul Stanciu: „L-aș lua eu în cârcă prin București”

Victor Angelescu a fost întrebat despre o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu în Giulești în contextul în care mijlocașul de 32 de ani nu a dat randamentul dorit de formația din Serie A până acum.

Căpitanul naționalei României a fost chinuit de accidentări în ultima perioadă și nu a putut să se impună la echipa patronată de Dan Șucu.

Oficialul lui Rapid a explicat că este foarte complicat ca această mutare să se concretizeze.

„Mâine l-aş aduce pe Stanciu, dar nu cred că se pune problema. Am mai spus: dacă Genoa, Stanciu şi toată lumea ar vrea, mâine m-aş duce eu şi l-aş lua, l-aş căra prin aeroport, dar e greu de crezut că Stanciu vine acum.

Eu mi-l doresc, dar asta ar însemna să creez o ştire falsă. Dacă ar exista vreo şansă, repet, mâine m-aş duce şi l-aş lua în cârcă până în Bucureşti”, a declarat președintele Rapidului la Prima Sport.

Mijlocașul de 32 de ani a bifat doar cinci partide pentru Genoa și a reușit un singur gol pentru formația italiană.

Nicolae Stanciu este cotat la 3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

