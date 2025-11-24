Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat oficial țintarul ultimelor două runde din 2025, iar finalul se anunță unul incendiar. Superliga intră în pauză abia după data de 22 decembrie, dar nu înainte de a ne oferi cel mai așteptat duel al momentului: FCSB primește vizita rivalilor de la Rapid chiar înainte de Crăciun.



Fotbal pe pâine până la tăierea porcului



Oficialii LPF au transmis calendarul exact, iar microbiștii au motive de bucurie. Fotbalul românesc nu ia vacanță prea devreme. Etapa a 20-a se va întinde pe parcursul a patru zile, între 12 și 15 decembrie, deschizând balul cu duelul din Gruia dintre CFR Cluj și revelația Csikszereda.



Totuși, cireașa de pe tort este păstrată pentru runda a 21-a, ultima din an. Aceasta se va desfășura între 19 și 22 decembrie. Capul de afiș este, indiscutabil, confruntarea dintre FCSB și Rapid, programată duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Va fi o adevărată "finală" a anului 2025, un cadou perfect pentru fani chiar înainte ca echipele să intre în vacanța de iarnă.



Imediat după fluierul final al partidei Universitatea Craiova – Csikszereda, de pe 22 decembrie, Superliga intră oficial în pauză. Jucătorii vor avea mai puțin de o lună de relaxare, deoarece campionatul se va relua rapid, în weekend-ul 17-18 ianuarie 2026.



Iată cum arată programul complet al ultimelor reprezentanții din acest an:



Etapa a 20-a



Vineri, 12 decembrie: CFR Cluj - FK Csikszereda (20:30)



Sâmbătă, 13 decembrie: FC Argeș - FC Botoșani (17:30), FC Rapid - Oțelul Galați (20:30)



Duminică, 14 decembrie: Petrolul - U Cluj (15:30), Dinamo - Metaloglobus (17:45), Hermannstadt - Universitatea Craiova (20:30)



Luni, 15 decembrie: Farul - UTA Arad (17:30), Unirea Slobozia - FCSB (20:30)



Etapa a 21-a



Vineri, 19 decembrie: FC Botoșani - CFR Cluj (20:00)



Sâmbătă, 20 decembrie: Metaloglobus - Unirea Slobozia (14:30), Oțelul Galați - FC Argeș (17:00), UTA Arad - Dinamo (20:00)



Duminică, 21 decembrie: Hermannstadt - Petrolul (14:00), U Cluj - Farul (16:30), FCSB - FC Rapid (20:00)



Luni, 22 decembrie: Universitatea Craiova - FK Csikszereda (20:00).

