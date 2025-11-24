Giuleștenii au avut parte de o deplasare de coșmar în Gruia, unde CFR le-a administrat un sec 3-0. "Feroviarii" clujeni au profitat de forma excelentă a lui Andrei Cordea, autorul unei "duble", și visează din nou la play-off.



În tot acest timp, FCSB pare să fi pierdut busola. Roș-albaștrii nu au reușit decât o remiză pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul Ploiești, rezultat care îi ține blocați la mijlocul clasamentului, tocmai pe locul 10, departe de zona de play-off și de pretențiile la titlu.



Botoșani și Craiova suflă în ceafa liderului



Pasul greșit al Rapidului a fost speculat imediat de urmăritoare. FC Botoșani, revelația acestui sezon, a scos un punct muncit cu Dinamo (1-1) și se menține pe poziția secundă, la doar două puncte de primul loc. Universitatea Craiova a făcut o afacere și mai bună, câștigând la limită în Trivale cu FC Argeș, scor 2-1, și a intrat puternic în cursa pentru șefia Superligii.



Nici subsolul clasamentului nu e lipsit de dramă. Metaloglobus rămâne "lanterna roșie" cu o singură victorie în 17 etape, în timp ce Hermannstadt și Csikszereda tremură serios în zona retrogradării.



Rezultatele complete ale etapei a 17-a:



FK Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1 (Anderson Ceara 49', Eppel 75' / V. Pop 62')



FC Argeș - Univ. Craiova 1-2 (Matos 38' / Baiaram 34', Monday Etim 43')



UTA Arad - „U” Cluj 0-2 (Lukic 49', I. Cristea 83')



FCSB - Petrolul 1-1 (Al. Stoian 12' / Sălceanu 47')



Oțelul Galați - Farul 2-2 (Conrado 31', Nuno Pedro 51' / Ișfan 18', Markovic 86')



CFR Cluj - Rapid 3-0 (Cordea 48', 71', Korenica 77')



Metaloglobus - Hermannstadt 1-1 (Huiban 60' / Neguț 82')



FC Botoșani - Dinamo 1-1 (Mailat 44' / Opruț 77').



Clasament Superliga

