Rapid se află în fruntea clasamentului cu 35 de puncte, în timp ce FC Botoșani e pe poziția secundă cu 33 de puncte, iar Universitatea Craiova completează podiumul cu 32 de puncte.



Dinamo (31p), FC Argeș (27p) și Farul Constanța (26p) ocupă ultimele locuri din zona de play-off, în timp ce campioana FCSB e pe 10 cu 21 de puncte, iar vicecampioana CFR Cluj, pe 11, cu 19 puncte.



Cine conduce topul golgheterilor în Superliga: fotbalistul lui FCSB, la egalitate cu rivalul de la Rapid



După 17 etape, în topul golgheterilor împart prima poziție doi rivali. E vorba despre Florin Tănase de la FCSB și Alexandru Dobre de la Rapid, ambii cu câte nouă goluri fiecare.



Dacă Florin Tănase are șapte goluri din nouă din penalty, Dobre se poate lăuda cu reușite doar din acțiuni



Pe următoarea poziție se situează Jovo Lukic (”U” Cluj) și Sebastian Mailat (FC Botoșani) cu șapte reușite, în timp ce podiumul este completat de Valentin Costache (UTA Arad), Alexandru Ișfan (Farul Constanța) și Steven Nsimba (Universitatea Craiova) cu șase goluri.



Cum arată clasamentul Superligii României

