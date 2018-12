"Niciodata nu mai fac asta!" Anuntul facut de Becali despre noul antrenor: Varianta exclusa din start

Patronul de la FCSB a vorbit despre urmatorul antrenor de la FCSB.

Nicolae Dica nu mai este antrenoul lui FCSB, iar patronul echipei, Gigi Becali, este in cautarea unui inlocuitor. Acesta are, insa, o conditie la care tine foarte mult: nu vrea antrenor strain.

"Eu am incredere in antrenorii romani, sunt patriot. La ora asta suntem slabi fata de CFR, dar nu sunt ei balauri, o sa vedeti voi balauri. O sa aleg un antrenor, ce sa facem? Nu trebuie sa luam si noi unul? Problema trebuia transata. Niciodata nu trebuia ca Botosani sa o egaleze pe Steaua, Gaz Metan sa te domine in 10 oameni, Chiajna sa te bata acasa", a spus Gigi Becali.

Numele lui Walter Zenga a fost si el vehiculat in aceste doua zile, insa patronul exclude aceasta varianta. Zenga a fost antrenorul echipei conduse de Gigi Becali in sezonul 2004/05, dar fostul mare portar nu indeplineste conditia pusa de patron.

"Zenga nu e. Eu cu antrenor strain nu mai lucrez niciodata. Iar Zenga e strain", a concluzionat Gigi Becali.