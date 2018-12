Dezvaluire SOC a lui Dica despre Meme Stoica: "El mi-a spus sa raman!" Cum comenteaza declaratia lui Becali

Fostul antrenor de la FCSB a vorbit despre declaratiile lui Mihai Stoica.

Gigi Becali a dezvaluit dupa meciul de aseara ce discutii a avut cu MM Stoica: "Eu sunt vinovatul, eu stiu ce mi-a spus Meme, dar nu va spun. Meme mi-a spus ce sa fac si eu nu l-am ascultat. Meme mi-a spus: "Bai Gigi, n-avem antrenor!". Dica ce-a facut? A facut o greseala ca l-a scos pe Morutan. El si-a dat seama, e 1-0, jucam in 10, cred ca a zis "Hai sa mor pe mana mea!", a spus patronul echipei.

Nicolae Dica a avut astazi dreptul la replica pentru prima data dupa evenimentele de aseara si a explicat situatia de la club. Dica a tinut sa clarifice colaborarea sa cu directorul sportiv, Mihai Stoica. Fostul numar 10 a fost convins de MM sa refuze o oferta venita din strainatate.

"La discutia pe care am avut-o cu Meme cand am avut oferta din strainatate, Meme mi-a spus sa nu plec, sa raman aici. Daca el considera ca sunt un antrenor slab, imi zicea sa plec. Am vrut sa plec dupa meciul cu Craiova si vorbele lui Meme si ale altor persoane care mi-au spus ca e pacat de munca mea m-au intors. Daca avea parerea asta despre mine, ma gandesc ca mi-ar fi spus sa plec. Daca simtea ca sunt probleme in vestiar, trebuia sa-mi fi spus, pentru ca eu am avut incredere in el. Eu de cand am venit la Steaua, i-am spus si lui Meme si patronului ca voi renunta cand simt ca nu voi mai putea sa duc la capat aceasta munca. Eu stiu ceea ce pot sa fac, sunt un om cu coloana vertebrala", a spus fostul antrenor de la FCSB.