ULTIMA ORA | Becali l-a sunat si pe Sumudica! "Au existat discutii" Dezvaluirea de ultim moment a antrenorului

Gigi Becali e in cautarea unui inlocuitor pentru Nicolae Dica.

Marius Sumudica a vorbit despre relatia pe care o are cu patronul FCSB si a dezvaluit ca vorbeste des cu el si ca Becali i-a spus despre venirea la FCSB, "ca o dorinta de Craciun". Totusi, Sumi are inca un an si jumatate de contract si nu poate pleca oricum de la Al Shabab.

"Vorbesc des cu Gigi Becali. Au existat discutii asa, ca o dorinta de Craciun. Nu ascund ca mi-as dori sa lucrez cu Gigi Becali. E un tip care pune la dispozitie toate conditiile. Mi-ar placea sa vad daca pot sa-l dovedesc. Eu nu am spus ca vin la FCSB, eu sunt sub contract inca un an si jumatate. Deja suntem in discutii sa mi se schimbe contractul si conditiile financiare. Dar, inca o data, spun si o repet, ca Gigi Becali e un om atractiv, care isi doreste sa faca performanta, asa cum imi doresc si eu. Cred ca as fi in stare sa port o discutie cu acest om, sa il fac sa inteleaga niste lucruri si am face performanta impreuna. Eu am o clauza de reziliere, e greu sa vin la FCSB in momentul de fata", a spus Sumudica la DigiSport.