BREAKING NEWS | Dica ARUNCA BOMBA! "Oricum eu aveam alte ganduri!" Antrenorul a CONFIRMAT DEMISIA de la FCSB

Nicolae Dica a demisionat de la FCSB.

Dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 0-2 pe Arena Nationala, Gigi Becali a spus ca Dica ar trebui sa-si dea demisia, pentru ca nu e multumit de deciziile pe care le-a luat in ceea ce priveste schimbarile.

"Dica a confirmat ca si-a dat demisia de la FCSB si a spus ca ar fi plecat oricum, dar isi dorea sa lase echipa pe primul loc la finalul anului. Da, este adevarat, mi-am dat demisia. Am considerat ca e OK sa renunt. E mai bine asa. M-am gandit sa ma folosesc de contract. Daca eu nu voiam sa plec, nu plecam de la Steaua. Am plecat pentru ca am considerat ca e mai bine pentru echipa sa faca o schimbare, sa vina altcineva care sa reuseasca sa faca pentru echipa mai mult decat am facut eu.

Nu am avut nicio discutie cu jucatorii. Ei au intrat in vacanta, imi pare rau ca nu am mers mai departe cu ei. Asta e viata de antrenor. E o situatie trista pentru ca am plecat fara sa imi iau la revedere de la ei. Am petrecut momente frumoase alaturi de ei.

Sper sa reuseasca cu noul antrenor un parcurs mai bun.

Oricum aveam eu alte ganduri, nu mai vreau sa comentez acum. Ii anuntasem deja pe secunzi. Dorinta mea era sa las echipa pe primul loc si sa plec. Era dorinta mea sa duc echipa pe primul loc", a spus Dica la TelekomSport.